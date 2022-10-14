مدرّب مانشستر يونايتد سعيد بإظهار فريقه الرغبة في الفوز

أشار “إيريك تن هاغ”، مدرّب مانشستر يونايتد، إلى أن فريقه كان سيئًا في اللمسة الأخيرة، لكنّه أشاد بثقة الفريق بعدما سجّل “سكوت مكتوميناي” في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقوده للفوز 1-صفر على أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية.

وأطلق يونايتد 34 تسديدة واستحوذ على الكرة في مباراة ضمن المجموعة الخامسة، لكنّه لم يتمكن من هز الشباك حتى سجّل البديل مكتوميناي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال تن هاغ للصحفيين: “أود أن أقول إن الأداء حتى منطقة جزاء المنافس كان جيدا، لكن إنهاء الهجمات بالطبع لم يكن جيدا. دعونا نأمل أن نكون قد وفرنا أهدافنا للأسبوع المقبل”، لافتًا الى أن فريقه يملك ما يكفي من الإبداع للفوز بالمباريات، لكنّ بعض لاعبيه لم يوفقوا أمام المرمى.

وأضاف: “الشيء الجيد، ويتعين أن أرجع الفضل فيه للفريق، أنهم يواصلون التقدم ولا يستسلمون. لقد واصلوا الأداء من أجل التسجيل وفي النهاية حصلوا على المكافأة. وهذه هي الطريقة التي يجب عليك القيام بها”.

وحسم ريال سوسيداد متصدر المجموعة مقعده في الدور المقبل، بينما يتقدم يونايتد بفارق ست نقاط على شريف تيراسبول. ويتذيّل أومونيا ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد خسارة جميع مبارياته الأربع.