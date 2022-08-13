السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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مدرّب مانشستر يونايتد: كريستيانو لا يرغب في الرحيل

منذ 9 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

موقع kooora
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علّق الهولندي “إريك تين هاج”، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على مصير لاعبه البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي وقت سابق، تحدث العديد من التقارير الصحفية عن أن رونالدو يرغب في الرحيل إلى ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وسئل تين هاج عما إذا كان “الدون” يرغب في المغادرة، فردّ على الصحفي في تصريحات أبرزتها صحيفة “مترو” البريطانية: “هذا افتراضك أنت.. وليس ما يقوله رونالدو لي”.

وأضاف المدرب الهولندي: “أتعامل مع اللاعبين الذين لدينا، ونخطط لهذا الموسم في وجود رونالدو، وعلينا أن نلحقه بالفريق”.

واختتم: “يجب أن يصل رونالدو إلى مستويات اللياقة البدنية المناسبة، حتى يتمكن من القيام بالدور الذي نتوقعه منه هذا الموسم”.

وسبق أن صرح تين هاج، بأن رونالدو لم يشارك أساسيا في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز، خلال الهزيمة أمام برايتون (2-1)، بسبب نقص مستويات اللياقة البدنية.

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