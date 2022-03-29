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مدرّب مانشستر يونايتد يقدّم اقتراحًا غريبًا في الدوري الإنجليزي

29 - مارس - 2022
آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 3:33 مساءً
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أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، قدم مقترحا غريبا، خلال قمة جمعت مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز مع رئيس لجنة الحكام مايك رايلي.

ويهدف هذا الاقتراح الى منع الاعتراضات التي يقوم بها اللاعبون على الحكام في مباريات المسابقة.

اذ تعرّض حكام مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لانتقادات حادة على مدار الفترات الأخيرة من اللاعبين والمدربين، في ظل اشتعال المنافسة في المسابقة، سواء على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية أو للنجاة من الهبوط.

في السياق، أوضح “رانجنيك” في حيثيات مقترحه أن الحكام يتوجب أن يتدربوا مع اللاعبين ليعرفوهم بشكل أكبر، بدلاً من رؤيتهم لأول مرة خلال المباريات.

وقد لاقى مقترح رانجنيك دعمًا من قبل زملائه من مدربي الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث رأوا أن الحكام يجب أن يتدربوا في ملاعب أندية “البريميرليج”.

وتنظر لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مقترح رانجنيك خلال الفترة الحالية، من أجل التوصل لتفاهم أكبر بين الحكام واللاعبين.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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