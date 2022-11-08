مدير أعمال شيرين يتخلى عنها في أزمتها.. ما السبب؟

في خضم الأزمات التي تعيشها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وبعد أيام قليلة من خروجها من المستشفى، قرر ميمي فؤاد، مدير أعمال شيرين، إنهاء العمل معها، مؤكدا أنها إذا احتاجته في أي وقت ستجده.

وقال فؤاد في تصريحات محلية إن انفصاله عن شيرين في العمل سببه الرئيسي الظروف الحالية التي تمر بها الفنانة المحبوبة، وأن قراره جاء لرفع الحرج عنها.

وأضاف: “لا أستطيع أن أقول إنني تركت شيرين عبدالوهاب، لأنها كبيرة، وشيرين العمل معها يشرف أي شخص، والله يكتب لها كل الخير، وعلى المستوى الشخصي إذا احتاجت أي شيء في أي وقت ستجدني، لكن على مستوى العمل للأسف لم نعد معا، ودون لفظ (تركت) لأن هذا اللفظ كبير علي جدا”.

ولم يتمكن مدير أعمال شيرين من التواصل معها منذ خروجها من المستشفى، الأمر الذي قد يهدد عملها، خاصة أنه تم تحديد منتصف شهر يناير المقبل لإحياء حفلها الغنائي بالكويت، الذي تم تأجيله بسبب دخولها المستشفى للعلاج.

وكان ياسر قنطوش محامي صاحبة “آه يا ليل” قد أعلن مؤخرا أن موكلته غادرت المستشفى، مشيرا إلى أنها تتمتع بصحة جيدة.

ونشر قنطوش صورة لشيرين عبدالوهاب عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق عليها: “الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى، وهي بصحة جيدة، وتشكر جمهورها وكل من ساندها في أزمتها”.