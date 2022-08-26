مدير بايرن ميونخ: ليفاندوفسكي يستحق استقبالًا إيجابيًا

أكّد “يوليان ناجلسمان”، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن المهاجم البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” يستحق أن يتلقى استقبالًا إيجابيا، عندما يعود إلى “أليانز أرينا” كلاعب في برشلونة.

ومن المتوقّع أن يزور ليفاندوفسكي فريقه السابق، بعدما أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا برشلونة في مواجهة بايرن ميونخ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بجانب إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

ورغم رحيل ليفاندوفسكي عن الفريق البافاري بشكل مثير للجدل، هذا الصيف، يعتقد ناجلسمان أنّ جماهير بايرن ستمنحه ترحيبًا حارًا.

وقال المدرب الألماني: “أعتقد أنه سيكون هناك تصفيق.. لا أحب أن تصدر صافرات الاستهجان ضد شخص ما، لا أعرف كل الأشياء (التي أدت لرحيله)، وبالتالي فإن الجماهير في الملعب لن تكون على دراية بالكثير من الأمور”.

وأضاف: “هناك دائما حقيقة ثانية، وهي أن الأشياء يتم المبالغة فيها، وترجمتها بشكل خاطئ”.

وعن المجموعة التي وقع فيها بايرن ميونخ، قال ناجلسمان: “إنها مجموعة صعبة.. ويمكننا ونريد عبورها”.