مدير شركة أميركية يعتذر بعد فصله 900 موظف في مكالمة جماعية عبر "زوم"

قدم الرئيس التنفيذي لشركة رهن عقاري، اعتذاره عن الطريقة التي سرح بها حوالي 900 موظف عبر تطبيق زووم الأسبوع الماضي، قائلاً إنه “أخطأ في التنفيذ”، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وكان المدير التنفيذي لشركة “Better.com”، فيشال غارغ، ووسط حالة من الذهول، قد أقدم على فصل 900 موظف خلال اتصاله بهم في محادثة مرئية عبر تطبيق زووم، مما أثار الكثير من الانتقادات خاصة وأنها قرار الطرد قد جاء قبل موسم العطل والأعياد.

وقال غارغ خلال المكالمة الجماعية التي جرت الأسبوع الماضي: “أتي أليكم بأخبار ليست جيدة. السوق تغير الآن، ويجب أن نتماشى معه حتى يمكننا البقاء.. هذا الخبر لا تودون سماعه، لكن في النهاية هذا قراري وأود أن تسمعوه مني”.

ويضيف: “إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها. سيتم إنهاء عملك هنا على الفور”.

واستند الرئيس التنفيذي للشركة في قراره إلى أسباب تتعلق بالسوق والأداء والإنتاجية.

وقال: “هذه هي المرة الثانية في مسيرتي التي أفعل فيها هذا، ولم أكن أود الإقدام على ذلك لأنني بكيت في تلك اللحظة، ولكنني الآن أقوى”.

واتهم غارغ الموظفين المفصولين بـ”السرقة” من زملائهم وعملائهم لأن “إنتاجيتهم ضعيفة وكانوا يعملون فقط ساعتين يوميا”.

ونشرت مجلة فوربس رسالة قديمة كان قد أرسلها لموظفيه كتب فيها: “أنتم مجموعة بطيئة. أنت مجموعة من الدلافين الغبية، لذا توقفوا عن ذلك. توقفوا عن ذلك. توقفوا الآن. أنتم تتسببون في إحراجي”.

ولكن غارغ عاد للاعتذار عن قراره عقب الانتقادات التي طالته، وقال في رسالة نشرها على موقع الشركة إنه قد فشل في إظهار “القدر المناسب من الاحترام والتقدير” لأولئك الذين تم تسريحهم وأنه قد أحرجهم بتصرفه.

وكشف أحد المدراء، الذي رفض الكشف عن هويته، إن رئيس الشركة أخبره مع بقية الموظفين الذين لم يفصلوا أنه سوف يراقب عن كثب إنتاجية أولئك الذين بقوا، وأنه سوف يجري التخلص من الذين لن يحققوا الأداء المرجو منهم.