السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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مدير ليفربول يتراجع عن كلامه: لقد أخطأت!

منذ 3 دقائق
يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول

يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول

موقع kooora
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تراجع الألماني “يورغن كلوب”، المدير الفني لليفربول، عن كلماته بشأن موقف الريدز من إبرام صفقة جديدة، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي تصريحات أبرزها “فابريزيو رومانو”، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على “تويتر”، قال كلوب: “نعم.. أنا الذي قلت إننا لسنا بحاجة إلى لاعب خط وسط جديد”.

وأضاف: “لقد كنتم على صواب بشأن حاجة ليفربول إلى صفقة جديدة، وأنا من أخطأت.. الآن سنعمل في الميركاتو من أجل لاعب وسط جديد”.

واختتم المدرب الألماني: “سنفعل شيئًا ما في الميركاتو، لكن يجب أن يكون الشيء الصحيح”.

يُذكر أن ليفربول عانى بشدة من كثرة الإصابات في خط الوسط، خلال بداية الموسم الحالي، كما فشل الريدز في تحقيق أي فوز، خلال الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.

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