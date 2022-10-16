مدير منتخب فرنسا: ما يُقال عن مبابي ليس حقيقيًا

تناول “ديدييه ديشامب”، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الأنباء التي زعمت وجود رغبة لدى “كيليان مبابي” في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وقالت تقارير إن مبابي يريد الرحيل بشكل عاجل في شهر كانون الثاني المقبل، ويضغط على النادي للموافقة على تلك الخطوة.

كما أشارت تقارير أخرى الى أن سان جيرمان تعاقد مع وكالة خارجية لتشويه عدد من المؤسسات واللاعبين في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم مبابي.

وقال ديشامب في تصريح لإذاعة مونت كارلو الفرنسية: “كيليان سيظل كما هو، بما يفعله داخل وخارج الملعب”.

وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي: “إننا نتحدث كثيرا عن مبابي. وهذا ليس أمرًا سلبيا نظرا إلى ما يفعله اللاعب، لذا من المنطقي أن نتحدث عنه”.

واختتم: “في هذه الأوقات ولسوء الحظ، هناك الكثير من الناس يعتقدون أن لديهم الحقيقة عند التحدث عن مبابي، لكنها بعيدة كل البعد عن الواقع”.