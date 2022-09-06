مدير نابولي: لم نخض مفاوضات حقيقية للتعاقد مع رونالدو

تحدّث “كريستيانو جيونتولي”، المدير الرياضي لنابولي، عن حقيقة ما تردد بشأن رغبة ناديه، ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وحاول رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، لكنّه لم يتلقَ العرض المناسب، وسط أنباء عن اقترابه من نابولي قبل نهاية سوق الانتقالات.

وقال جيونتولي، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لـ “فابريزيو رومانو”، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: “يؤسفني أن أقول ذلك، لكننا لم نخض مفاوضات حقيقية مع مان يونايتد للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف”.

جدير بالذكر أن رونالدو فقد مكانه في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي “إريك تين هاج”، وأصبح يشارك كبديل في الشوط الثاني.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة ريال سوسيداد، مساء الخميس المقبل، في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي.