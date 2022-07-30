السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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مدينة برازيلية تبتكر طريقة لجذب المشردين إلى الملاجئ!

منذ دقيقتين
مشردون يستريحون مع حيواناتهم في مأوى في البرازيل

مشردون يستريحون مع حيواناتهم في مأوى في البرازيل (رويترز)

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توصلت مدينة صغيرة في جنوب البرازيل إلى وسيلة لجذب عدد أكبر من المشردين إلى ملاجئها خلال ليالي الشتاء الباردة وهي استقبال حيواناتهم الأليفة أيضا.

وقالت فابيان تومازي بوربا المسؤولة الخاصة لرعاية الحيوان بمدينة كانواس التي يقدر عدد سكانها بنحو 348 ألف نسمة في ولاية ريو جراندي دو سول أن المدينة أدركت أن كثيرين ممن يعيشون في الشوارع يتجنبون الإقامة في ملاجئ المدينة الأربعة عشر خلال فصل الشتاء الحالي في نصف الكرة الجنوبي بسبب عدم استقبال الملاجيء لحيواناتهم الأليفة.

وقالت “في كثير من الأحيان يفضلون عدم البقاء في ملجأ حتى لا يتركوا حيواناتهم الأليفة”.

وبهذه الطريقة يمكن للمشردين وحيواناتهم الأليفة الآن النوم تحت سقف واحد وإيجاد مأوى يقيهم درجات الحرارة المنخفضة في مرافق مدرسة لا سال ساو باولو، التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 150 شخصا يوميا.

وأضافت بوربا أنه يتم فحص الحيوانات الأليفة بحثا عن الطفيليات ويتم تطعيمها وإخصائها أو تعقيمها.

وقالت “يمكنها العيش هنا مع أصحابها، والنوم في جو دافيء وصحي مع ضمان عدم نقل أي مرض. لذا فإن الفكرة ليست العناية بالبشر فقط وإنما بالحيوانات الأليفة أيضا”.

    المصدر :
  • رويترز

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