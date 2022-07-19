مدينة سويسرية تلغي "مراحيض الذكور" في المدارس.. ما السبب؟!

أعلنت مدينة زيورخ السويسرية إلغاء المراحيض المخصصة للذكور في جميع المدارس بدعوى إزالة “التمييز الجنسي” واستبدالها بالمقصورات.

ووفقاً لقواعد الإجراءات الجديدة المتاحة على الإنترنت وكشفتها صحيفة Tages-Anzeiger الناطقة بالألمانية، فإن المراحيض الجديدة “المحايدة جنسانياً” ستكون مفتوحة لجميع الطلاب.

ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد الأطفال والمراهقين ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسياً في المدينة، لكن بيانات غير رسمية تقدر أن واحداً من كل ألف شخص هو ثنائي الجنس وأن ما بين 3 و30 من كل ألف متحولون جنسياً.

ويستثنى من القواعد الجديدة دورات المياه المخصصة لموظفي المدارس حيث سيتم الاحتفاظ بمراحيض مخصصة لكل جنس، ولكن فقط بشرط أن يكون هناك أكثر من 10 موظفين. أما إذا كان العدد أقل من ذلك، فلن يكون هناك مراحيض منفصلة للرجال والنساء بل محايدة فقط.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، قاعدة أخرى تنص على أنه إذا كان المدرسة بأكثر من 50 موظفاً، فسيفرض تركيب مرحاض محايد جنسياً يمكن الوصول إليه بواسطة كرسي متحرك للمعاقين، حسب القانون الذي وافقت عليه السلطات في المدينة.

من جهتها، شجعت مدينة برن السويسرية مثل هذا الإجراء في عام 2020. وفي نهاية العام الماضي، قررت السلطة التنفيذية لمدينة لوسيرن أيضاً إدخال دورات مياه محايدة في مباني المدارس في المستقبل.