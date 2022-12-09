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مذكرة توقيف بحق ستيفاني صليبا

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2022 11:15 صباحًا
ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا

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أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مذكرة توقيف في حق الممثلة ستيفاني صليبا.

وكانت أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، مذكرة بحث وتحرّ بحق الممثلة ستيفاني صليبا بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتمّ تعميم المذكرة على الأجهزة الأمنية.

وعاد وأكد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس الخميس 8/12/2022 أنه ما أوردته صحيفة “الأخبار” عن تدخل الرئيس ميقاتي في ملف يخص السيدة ستيفاني صليبا غير صحيح على الاطلاق، فإقتضى التوضيح”.

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