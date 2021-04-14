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مذيعة مصرية تقتل زوج شقيقتها .. لهذا السبب!

14 - أبريل - 2021
المذيعة المصرية رانيا صفوت

المذيعة المصرية رانيا صفوت

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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مذيعة بعد تورطها في قتل زوج شقيقتها.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بين المذيعة المصرية رانيا صفوت والتي تعمل في إحدى المحطات الاذاعية وزوج شقيقتها تطورت لقيامها بطعنه بسلاح ابيض ما أسفر عن سقوطه جثة هامدة.

والقت السلطات القبض على المذيعة التي اعترفت بارتكابها الواقعة وارشدت عن السلاح المستخدم وبه آثار دماء القتيل.

وتبين من التحقيقات أن المذيعة ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وابلاغه عن مكان اختفاء زوجها الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه حيث انهالت عليه طعنا حتى اردته قتيلا . وأمرت جهات التحقيق بحبس المذيعة ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بحسب “العربية”.

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