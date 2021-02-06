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مراهق ينجو بأعجوبة بعد تشبثه بطائرة على ارتفاع 19 ألف قدم!

منذ 23 دقيقة
طائرة

طائرة

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نجى مراهق كيني، كان يسافر خلسة على متن طائرة من لندن إلى هولندا، بأعجوبة، بعد تشبثه بالطائرة لمسافة 250 ميلا، بينما كانت تحلق على ارتفاع 19 ألف قدم.

وذكرت تقارير أنه تم العثور على الصبي، البالغ من العمر 16 عاما، في مقصورة معدات هبوط طائرة الشحن “إيرباص A330″، التابعة للخطوط الجوية التركية، بعد هبوطها في مطار ماستريخت بهولندا.

على إثر ذلك، تم نقل الصبي الذي كان يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم إلى المستشفى، حيث نجى بأعجوبة من موت محدق.

وقال متحدث باسم مطار لندن ستانستيد إن الطائرة غادرت في الأصل من كينيا إلى تركيا، ثم إلى ستانستيد قبل التوجه إلى ماستريخت.

وأشار إلى أن الصبي كان محظوظا للغاية، لأن معظم المسافرين خلسة يتشبثون بهيكل الطائرة، كقاعدة عامة، يتجمدون حتى الموت، وذلك بحسب “Mirror”

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