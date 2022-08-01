مرة جديدة.. اتهامات بالسرقة تلاحق بيونسيه

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اتهام المغنية العالمية بيونسيه بالسرقة عقب طرح ألبومها الجديد “Renaissance”.

وفي التفاصيل، علّقت المغنية الأميركية كيليس بعد يوم من صدور ألبوم بيونسيه على منشور شاركته صفحة معجبين بها على “إنستغرام” احتفالاً بالتعاون بين المغنيتين كاتبةً: “أنا أيضاً عقلي لا يستوعب. فقلّة الاحترام والجهل المطلق، الذي أظهره هؤلاء الثلاث (أي بيونسيه وفاريل ويليامز وتشاد هوغو) أمر مذهل”.

وأضافت: “علمت بالأمر كسائر الناس. لا شيء كما يبدو. بعض الأشخاص في هذا المجال من دون روح ويفتقرون النزاهة وقد تمكنوا من خداع الجميع”. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريح كيليس وعلّق أحدهم على المنشور قائلّاً: “هذا تعاون يحتاجه العالم” لتردّ عليه كيليس بأنّ هذا ليس تعاوناً، بل سرقة. وزعمت كيليس أن عيّنات من أغنيتها “Milkshake” استخدمت من دون إذنها في أغنية “Energy” الواردة في ألبوم بيونسيه الجديد.

كما أعربت كيليس عن إحباطها في فيديوين شاركتهما عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام”. وصرّحت بأنّ مشكلتها ليست مع بيونسيه فقط لأنّها تعرضت لهذا الموقف عدة مرات من قبل. ولكنها لامتها لأنها لم تبلغها عن نيّتها في استخدام أغنيتها وهو أقلّ ما يمكن أن تفعله.

وشدّدت كيليس على أن مشكلتها الأساسية مع المنتج فاريل ويليامز الذي “سلب” حقّها بأغانيها وما حدث الآن ضربة متعمدّة منه.