الخميس 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرسيليا ينتزع ثنائية نظيفة من سبورتنج لشبونة

منذ 4 دقائق
لاعبو نادي مرسيليا

لاعبو نادي مرسيليا

A A A
طباعة المقال

عزز أولمبيك مرسيليا فرصته في بلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على تسعة لاعبين من مضيفه سبورتنج لشبونة (الأربعاء 12-10-2022).

وسجل ماتيو الجندوزي وأليكسيس سانشيز قبل الاستراحة في مرمى سبورتنج، الذي لعب بعشرة لاعبين أمام الفريق البرتغالي في استاد فيلودروم الأسبوع الماضي عندما خسر 4-1.

وفقد سبورتنج اليوم ريكاردو إسجايو وبيدرو جونسلفيس بعد طردهما بواقع لاعب في كل شوط.

وارتقى أولمبيك مرسيليا للمركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط متأخرا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الذي تغلب على أينتراخت فرانكفورت 3-2.

ويحتل سبورتنج المركز الثالث بست نقاط أيضا بفارق نقطتين عن اينتراخت.

وتقدم مرسيليا في الدقيقة 20 عندما سجل الجندوزي عبر ركلة جزاء بعد اصطدام إسجايو، الذي حصل على الإنذار الثاني في هذه الواقعة، بأمين حارث.

وبعد عشر دقائق أرسل حارث تمريرة عرضية قابلها سانشيز وحولها إلى المرمى من مدى قريب ليضاعف النتيجة..

وانتهت المباراة تقريبا عندما حصل جونسلفيس على إنذارين في غضون دقيقتين وتم طرده في الدقيقة 60.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

محمد صلاح
صلاح يسجل اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
من مباراة بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن
فوز ثمين لبايرن ميونيخ يؤهله إلى دور الـ16
روبرت ليفاندوفسكي
ثنائية ليفاندوفسكي القاتلة تنقذ برشلونة أمام إنتر ميلان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سرطان "كابوريا حدوة الحصان"
بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
المحفظة المفقودة عام 1957
اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957