مرسيليا ينتزع ثنائية نظيفة من سبورتنج لشبونة

عزز أولمبيك مرسيليا فرصته في بلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على تسعة لاعبين من مضيفه سبورتنج لشبونة (الأربعاء 12-10-2022).

وسجل ماتيو الجندوزي وأليكسيس سانشيز قبل الاستراحة في مرمى سبورتنج، الذي لعب بعشرة لاعبين أمام الفريق البرتغالي في استاد فيلودروم الأسبوع الماضي عندما خسر 4-1.

وفقد سبورتنج اليوم ريكاردو إسجايو وبيدرو جونسلفيس بعد طردهما بواقع لاعب في كل شوط.

وارتقى أولمبيك مرسيليا للمركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط متأخرا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الذي تغلب على أينتراخت فرانكفورت 3-2.

ويحتل سبورتنج المركز الثالث بست نقاط أيضا بفارق نقطتين عن اينتراخت.

وتقدم مرسيليا في الدقيقة 20 عندما سجل الجندوزي عبر ركلة جزاء بعد اصطدام إسجايو، الذي حصل على الإنذار الثاني في هذه الواقعة، بأمين حارث.

وبعد عشر دقائق أرسل حارث تمريرة عرضية قابلها سانشيز وحولها إلى المرمى من مدى قريب ليضاعف النتيجة..

وانتهت المباراة تقريبا عندما حصل جونسلفيس على إنذارين في غضون دقيقتين وتم طرده في الدقيقة 60.