مرض الزهايمر يلاحق عادل إمام مجدداً.. وفنانة ترد: أعوذ بالله

لاتزال أخبار الزعيم عادل إمام تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية حول صحته الجسدية والعقلية تشعل الوسط ومحبيه، في ظل اختفائه عن الساحة، وظهوره على فترات متباعدة من خلال المداخلات الهاتفية النادرة في البرامج التلفزيونية.

فبعد تردد شائعة إصابة “الزعيم” بمرض الزهايمر مجدداً، قطعت الفنانة شيرين، التي شاركته في العديد من الأعمال الفنية أبرزها “بخيت وعديلة”، الطريق على كافة التكهنات.

وقالت في لقاء تلفزيوني: “لا لا .. أعوذ بالله.. أعوذ بالله”، مشددة على أنها تطمئن على عادل إمام باستمرار وتتواصل معه عبر الهاتف بشكل منتظم، فيما يحرص هو على إجابتها دائماً والحديث معها.

لتؤكد بعدها أن الفنان صلاح السعدني هو من يعاني من الزهايمر، لكنها فضلت تجاوز الأمر سريعاً وعدم الحديث عنه، واختتمته بالدعاء للسعدني قائلة: “يارب يشفيه ويخليه”.

كما طالبت المتابعين بالتوقف عن نشر الشائعات مردفة: “يا رب يحترموا نفسهم شوية.. وكفاية بقا.. بلاش كل شوية تموتونا.. لو مضايقين مننا قولولنا”.