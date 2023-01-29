مركز صادم لرونالدو.. مفاجئات في قائمة جارديان لأفضل 100 لاعب بالعالم

شهدت قائمة أفضل 100 لاعب في العالم من صحيفة جارديان البريطانية، مفاجئات صادمة في ترتيب كبار الاعبين، لعل أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي حصل على المركز الـ51 في الترتيب.

وبحسب الصحيفة البريطانية، في يناير من كل عام، تنشر قائمة أفضل 100 لاعب في العام الذي يسبقه، وهو ما يحدث بناء على تصويت 206 صحفيين رياضيين بريطانيين.

وجاء ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان على رأس القائمة، كأفضل لاعب في العالم، بعد أن فاز ببطولة كأس العالم قطر 2022، وخلفه زميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي ثم قائد ريال مدريد، كريم بنزيما.

إيرلينج هالاند جاء في المركز الرابع، بعدما تألق النرويجي في مانشستر سيتي منذ بداية الموسم، وتلاه الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

المركز السادس كان كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، ثم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وحل كل من البرازيلي فينيسيوس والبلجيكي كورتوا نجمي ريال مدريد، ليأتي محمد صلاح في المركز العاشر.

وكان محمد صلاح في العام الماضي، قد احتل المركز الثالث في تلك القائمة، خلف روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي، مما يعني أنه تراجع 7 مراكز.

النجم المصري في 2022، فشل في الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا، وكذلك التأهل إلى مونديال قطر 2022، مع خسارته لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول ودوري أبطال أوروبا.

أسطورة ليفربول، على رأس اللاعبين العرب في القائمة وكذلك الأفارقة، ورغم تألق المنتخب المغربي، لكن أشرف حكيمي جاء في المركز السادس عشر، وياسين بونو في المركز الـ43 وسفيان أمرابط في المركز الـ49، وحكيم زياش 63، وعز الدين أوناحي في المركز الـ79.

كما تواجد رياض محرز أيضًا في المركز الـ57، بعدما فشل مع المنتخب الجزائري في أمم إفريقيا بالكاميرون، وكذلك عدم التأهل إلى مونديال قطر.

بينما جاء ساديو ماني في المركز الـ11 خلف محمد صلاح مباشرة، وخاليدو كوليبالي في المركز الـ80.

وفي ظل تراجع مستواه وإخفاقاته الأخيرة، جاء كريستيانو رونالدو في المركز الـ51، وهو مركز صادم بالنسبة للبرتغالي، الذي فشل مع منتخب بلاده في كأس العالم وسجل هدفًا في 4 مباريات قبل الخروج من دور الثمانية.

وعلى مستوى الأندية، لم يحقق كريستيانو رونالدو أي بطولة مع مانشستر يونايتد، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الجزء الأول من الموسم قبل أن يتم فسخ عقده نوفمبر الماضي، ويتجه إلى النصر السعودي.