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مروان خوري يكشف تفاصيل تعاونه مع إليسا

18 - فبراير - 2022
مروان خوري

مروان خوري

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كشف النجم اللبناني مروان خوري عن تفاصيل جديدة حول تعاونه مع النجمة إليسا في مقابلة تلفزيوني، حيث أشار في البداية إلى حماس الجمهور بعد انتظار طويل.

وأكد مروان وجود تعاون رسمي بينه وبين إليسا، مشيراً إلى أنه ينتظر عودتها من الولايات المتحدة الأميركية لسماع الأغاني التي حضرها لها.

وقال مروان خلال المقابلة أنه بصدد تحضير أكثر من أغنية مع إليسا، وأن “السيلفي” التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا تأكيد على وجود تعاون في الألبوم القادم، والتي صرحت إليسا أنه سيبصر النور في شهر تموز القادم.

كما كشف عن تعاون مقبل سيجمعه مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم حيث قال خلال حديثه: “مش معقول تقطع مسيرتي ومسيرة نانسي بدون عمل مشترك”، مؤكداً أن هناك الكثير من الاجتماعات حصلت بينهما.

وعن أغنية “عادي” التي أعادت نشرها النجمة اللبنانية سيرين عبد النور عبر موقع انستغرام، أعربَ خوري عن سعادته الكبيرة في هذا التعاون، مشيرًا أن الأغنية أصبحت متواجدة في برنامج حفلاته حول الوطن العربي، كما عبّر عن حبه الكبير لسيرين عبد النور.

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