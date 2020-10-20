مزاد علني يعرض ملابس النجوم في الأفلام … ماذا تختار منها ؟

قد يرى البعض المزاد العلني الذي يشارك به النجوم لبيع أغراضهم، أمرا تافها ولا يستحق الاهتمام، بينما بالنسبة لعشاق نجوم هوليوود فإن الخطوة التي سيقدمان عليها النجمين جوليا روبرتس وتوم كروز وغيرهم من النجوم، فرصة كبيرة لاقتناء أشياءهم من خلال مزاد علني سيقام في كانون الأول، ستعرض فيه روبرتس حذائها أما كروز فـسيعرض سترته بالإضافة إلى أزياء ارتداها مختلف النجوم في أفلامهم.

وأبرز تلك التذكارات السينمائية التي ستعرض في المزاد، حذاء استخدمته النجمة جوليا روبرتس في فيلم “بريتي وومان” (امرأة جميلة)، وسترة النجم توم كروز في فيلم “توب جَن” (السلاح الأقوى)، بالإضافة إلى قرابة ألف قطعة ملابس من تذكارات السينما ستُطرح في مزاد في بريطانيا خلال ديسمبر المقبل، بحسب وكالة “رويترز”.

وتولى ستيفن لين صاحب شركة “بروب ستور” جمع قطع الملابس عن طريق شبكة من المخرجين وطواقم العاملين في الأعمال الفنية وشركات الإنتاج ومحبي اقتناء التذكارات.

وقال لين لـ”رويترز” في مخازن شركته بمدينة ريكمانزوورث قرب لندن: “شرعت في إنشاء بروب ستور لولعي بالاقتناء، لذا فالفكرة كلها هي السعي لاقتناص التذكارات”.

وسيعرض المزاد الإلكتروني على مدار يومين أكثر من 900 قطعة في المجمل من أكثر من 350 فيلما وعرضا تلفزيونيا.

ومن بين القطع المعروضة سيف ضوئي ظهرت به شخصية أوبي-وان كينوبي في فيلم “ستار وورز: ريفينج أوف ذا سيث” (حرب النجوم: انتقام السيث) ومن المتوقع بيعه بسعر يتراوح بين 80 و120 ألف دولار.

كما ستُعرض سترة جلدية حمراء ارتداها النجم براد بيت في فيلم “فايت كلوب” (نادي القتال) عام 1999 ومن المتوقع بيعها بما يتراوح بين 20 و30 ألف دولار، وكذلك قبعة شخصية الكابتن جاك سبارو في فيلم “بايرتس أوف ذا كاريبيان: أون سترينجر تايدز” (قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة)، بسعر يُتوقع أن يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف دولار.

أما سترة كروز فمن المنتظر بيعها بسعر بين 12 و16 ألف دولار. وتذهب التوقعات إلى أن حذاء روبرتس سيُباع بما بين عشرة آلاف و15 ألف دولار.

ومن القطع التي يُنتظر بيعها بأعلى الأسعار الزي الكامل لشخصية نيو التي قدمها الممثل كيانو ريفز في فيلم الخيال العلمي “ذا ماتريكس ريلودد” (إعادة تحميل الماتريكس) من إنتاج عام 2003 حيث يُتوقع بيعها بما يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.

وعادة ما كانت بروب ستور تعرض قطع مزاداتها في وسط لندن، لكن معظم أنشطة المزاد هذا العام ستكون على الإنترنت أو في مخازن الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا.