مزاد من نوع خاص لشركة الخطوط الجوية البريطانية

دفعت الازمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، شركة الخطوط الجوية البريطانية، “بريتش إيروايز”، الى اعلان طرحها أغراضا للبيع من طائرة بوينج 747 التي سحبتها من أسطولها.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية البريطانية، في بيان أمس الإثنين، أن كؤوس شمبانيا وأدوات مائدة مستخدمة في الدرجة الأولى وأخفاف وحتى بطانيات، من بين الأشياء المعروضة للبيع “لإعادة تجربة طيران سحرية في المنزل”.

ويمكن لهواة الجمع أيضا الحصول على الأشياء المستخدمة في طائرة بوينج 747 مثل العربات.

ومن أجل تحسين أوضاعها المالية التي تضررت بسبب الأزمة الصحية التي فرضت قيودا على السفر، قررت الشركة كذلك بيع الأعمال الفنية المعروضة في صالات الاستقبال الخاصة بها.

وبلغ إجمالي الخسائر لمجموعة “أي إيه جي” التي تملك شركتي طيران “بريتش إيروايز”و”ايبيريا”، 5,6 مليارات يورو منذ بداية العام من بينها 1,76 مليار يورو في الربع الثالث.

ومن أجل التغلب على الأزمة، نفذت “أي إيه جي” إعادة هيكلة كبيرة تشمل إلغاء 13 ألف وظيفة في “بريتيش إيروايز”.

كما خفضت المجموعة نفقاتها الاستثمارية. وهي أرجأت طلبية 68 طائرة جديدة إلى العام 2022 وقررت سحب طائرات بوينج 747 التي يطلق عليها “جامبو جيتس” من أسطولها قبل الموعد المتوقع، نظرا إلى حجمها الهائل.

وتستعد شركة الطيران بالفعل لإلغاء 12 ألف وظيفة على الرغم من قيام مالكها بتسليم 3.6 مليار إسترليني للمساهمين في 5 سنوات.

وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بوباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 54 ألف شخص من 1,4 مليون إصابة.

وفي تشرين الثاني الجاري، فرضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقا لمدة أربعة أسابيع بهدف كبح انتشار المرض. ومن المقرر أن يتم رفع التدابير جزئيا في الثاني من ديسمبر/كانون الأولالمقبل، ما يعطي بعض الراحة للشركات.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية، التي ترزح تحت وطأة ضغوط كبيرة بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة، الخميس القادم القيود التي ستفرض بحسب المناطق.