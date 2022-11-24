مزاعم اعتداء جنسي تطيح برئيس الاتحاد البولندي للتنس

أعلن الاتحاد البولندي للتنس (الخميس 24-11-2022) استقالة رئيسه ميروسلاف سكرزيبتشينسكي بعد تورطه في فضيحة اعتداء جنسي.

واتهمت البرلمانية كاترجينا كوتولا في مقابلة نشرها موقع (أو.نت) الإخباري يوم الاثنين سكرزيبتشينسكي بالاعتداء عليها جنسيا عندما كان مدربا في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وجاءت الادعاءات بعدما ذكر الموقع أن سكرزيبتشينسكي يواجه اتهامات باستخدام العنف الجسدي والنفسي ضد أفراد أسرته ولاعبين دربهم.

ونفى سكرزيبتشينسكي الاتهامات في بيان أرسله إلى رويترز أمس الأربعاء وقال إنه يعتزم تبرئة ساحته في المحكمة.

وقال الاتحاد في بيان “خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد البولندي للتنس… تقدم ميروسلاف سكرزيبتشينسكي باستقالته من منصبه رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد البولندي للتنس فورا”.

وأضاف البيان أن المجلس قبل الاستقالة “بالإجماع”، مشيرا إلى أنه سيشكل لجنة مستقلة مؤلفة من سيدات للتحقيق في الاتهامات التي يواجهها سكرزيبتشينسكي.

ولم يرد سكرزيبتشينسكي على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق اليوم الخميس.