مساعد سابق يكشف عن إشارات سرية للملكة إليزابيث

بدأت تتكشف بعض خفايا حياة إليزابيث الثانية، حيث كشف مساعد سابق لملكة بريطانيا الراحلة، عن إشارات سرية كانت تستخدمها الملكة استعدادا لمغادرة مناسبات معينة.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، نقلا عن إيان سكوت هانتر، الذي عمل مساعدا للملكة لمدة 8 سنوات، تمكن خلالها من فهم عاداتها الغربية وأصبح على دراية بالسلوكيات التي قد لا ينتبه لها عامة الناس، ما كانت تفعله الملكة الراحلة للإشارة إلى استعدادها لمغادرة حدث في مناسبة ما.

وأشار هانتر إلى أن الملكة عادة ما كانت تظهر بأحمر شفاه زاهي الألوان، يميل إلى التجانس مع ملابسها النابضة بالحيوية، لكن كان هناك في بعض الأحيان سبب لاستخدامه هانتر.

وقال هانتر: “أعتقد أن هناك آدابًا تنص على أن استخدام السيدات أدوات التجميل في الأماكن العامة. كانت حقيبتها إلى جانبها، وعندما تخرج أحمر شفاهها وتضعه من دون مرآة أو أي شيء، فكانت هذه إشارة للسيدات بأنها تستعد للمغادرة، وحينها سيجمعون كل متعلقاتهم، ويصبحون مستعدين عندما تقف صاحبة الجلالة.”

وأضاف: “لذا، عندما تشاهد صور الملكة إليزابيث وهي تضع أحمر الشفاه في الأماكن العامة، فسوف تعرف الآن ما الذي ربما كانت تفكر فيه”!

الإشارة الأخرى التي يُعتقد أن الملكة الراحلة قد استخدمتها تتعلق بحقيبة يدها، وهو شيء نادرًا ما كانت تظهر في الأماكن العامة بدونه.

وتشير المؤلفة والمعلقة الملكية كريستين ماينزر، إلى أن الملكة إذا قامت بتبديل حقيبتها من ذراع إلى أخرى، فهذا كان يعني أنها تشير إلى المساعدات من حولها بأنها تريد أن يأتي شخص ما ليقطع المحادثة.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد 70 عاما في الحكم قبل أيام، فيما بدأ نجلها الملك الجديد تشارلز الثالث، في تولي مهامه تدريجا ليخلف والدته التي كانت تتمتع بشعبية واسعة.