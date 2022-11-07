مساعي رونالدو لمغادرة مانشستر مستمرة.. نادٍ وحيد يفتح له أبوابه

لا تزال مساعي البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، للانتقال إلى نادٍ جديد في الميركاتو الشتوي المقبل مستمرة، بحسب تقارير صحفية.

وينتهي عقد “الدون” مع الشياطين الحمر، الصيف القادم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأفادت صحيفة “تيليغراف” البريطانية، بأنّ رونالدو يتطلع لخوض تجربة جديدة، ويعرف أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للموافقة على رحيله في الميركاتو الشتوي.

وحتى الآن، لا يوجد نادٍ يرغب في ضم النجم البرتغالي سوى تشيلسي، الذي يفي بالمعايير التي يبحث عنها رونالدو في ناديه الجديد.

في السياق، ذكرت “تيليغراف” أن تود بويلي، رئيس تشيلسي، متحمّس للصفقة، وجاهز لبدء المفاوضات لحسمها خلال كانون الثاني المقبل.

وقالت تقارير صحفية سابقة، إن رونالدو يبحث عن نادٍ قادر على دفع راتبه، ويشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني “صاروخ ماديرا” للمشاركة بشكل أساسي مع الشياطين الحمر، هذا الموسم، وهو ما أدّى إلى خلافات مع مدربه الهولندي، إريك تين هاغ.