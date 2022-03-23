مستشار لابورتا: عودة ميسي ليست مستحيلة

يبدو أن برشلونة، بدأ منذ الآن يعد العدة لإشعال سوق الانتقالات الصيفية المقبل بصفقات من العيار الثقيل، لا سيما من تحسن مستوى الفريق بشكل ملحوظ للغاية منذ تولي تشافي هيرنانديز الإشراف على مهمة تدريب “البلوجرانا”.

وتدرك إدارة الفريق الكتالوني أن تدعيم الفريق بعناصر جديدة سيزيد بالتأكيد من قوة الفريق، ويساعده في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، ويبدو أن هناك أسماء قوية للغاية على طاولة برشلونة.

عودة الأسطورة ميسي

وفي هذا الصدد قال إنريك ماسيب مستشار خوان لابورتا رئيس برشلونة، إن عودة الأسطورة ليونيل ميسي إلى برشلونة ليست مستحيلة، مضيفاً في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية “لا يوجد شيء مستحيل، ولكن لم يكن هناك أي إشارات من النادي على هذا النحو”.

ويرى إنريك ماسيب أنه رغم وضع برشلونة الاقتصادي، إلا أن الفريق الكتالوني يرغب في إبرام صفقات، مضيفا: “يجب على برشلونة أن يوقع مع الأفضل”.

ويعيش ليونيل ميسي موسم صعب للغاية مع فريق باريس سان جيرمان، إذ فشل النجم الأرجنتيني في تقديم المستويات المنتظرة منها، وتعرض لانتقادات لاذعة للغاية بسبب “تواضع” مستواه، حسب ما ذكرته تقارير صحفية مختلفة.

الماكينة هالاند

ولم يستبعد مستشار خوان لابورتا إمكانية التعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينج هالاند.

وقال إنريك ماسيب إن الحصول على خدمات هالاند ليس بالأمر المستحيل، مضيفا: “يجب أن تكون هناك مجموعة من الظروف حتى نتعاقد معه، فالفريق يرغب في إبرام تعاقدات”، وأردف: “لكن بالنسبة لشخص يأتي يجب أن يكون هناك مغادرون”.

يشار إلى أن بعض التقارير السابقة، كشفت أن مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند يعيش موسمه الأخير برفقة فريقه الألماني، إذ يسيل المهاجم الهداف لعاب أكثر من فريق أوروبي كبير أبرزهم مانشستر سيتي، برشلونة وريال مدريد.