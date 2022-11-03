مستقبل بيكيه خلال الميركاتو الشتوي.. كل الاحتمالات ممكنة!

أشار تقرير صحفي إسباني إلى أن وضع “جيرارد بيكيه”، مدافع برشلونة مع الفريق الكتالوني، لايزال صعباً.

ووفق صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإنّ وضع بيكيه مع عدم وجود خيارات للعب والمشاركة مع البارسا أصبح معقدًا.

وأضافت الصحيفة: “لتغيير هذا الموقف، يتعين على قلب الدفاع إعادة التفكير في وضعه الحالي”.

في السياق، أشارت الصحيفة إلى أن بيكيه كان يعتقد دائما أنه قادر على عكس هذا الموقف وأن يصبح لاعبًا أساسيا من جديد، لكنّ الأمر أصبح أكثر صعوبة وبدأت السيناريوهات الأخرى تظهر، لافتةً إلى أنه لا يجب استبعاد حدوث أي شيء يخص مستقبل بيكيه خلال الميركاتو الشتوي.

وشارك بيكيه مع برشلونة منذ بداية هذا الموسم في 9 مباريات فقط في مختلف المسابقات، منها 5 مباريات كأساسي و4 كلاعب بديل، وبمجموع دقائق 554 دقيقة فقط.