مستوحى من عزلة الجائحة.. فرقة الروك ثاندر تعود بألبوم جديد

أطلقت فرقة الروك البريطانية “ثاندر” ألبومًا جديدًا مستوحى من العزلة العامة التي شعر بها الناس أثناء جائحة كوفيد-19 والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الألبوم بعد النجاح الذي حققه ألبوم (أول ذا رايت نويزس) العام الماضي،

وقال عازف الغيتار والمؤلف الموسيقي لوك مورلي لرويترز إن “دوبامين” هو الألبوم الرابع عشر للفرقة وصدر اليوم الجمعة ويضم 16 أغنية تم تأليفها خلال فترة العزل العام.

وأضاف مورلي في مقابلة مشتركة مع المغني بالفرقة “داني باوز” أنّ “معظم أغاني الألبوم تم تصورها وتأليفها خلال فترة الجائحة، لذلك هناك الكثير من الأشياء حول العزلة والجوانب الأكثر إيجابية وتحليل الذات”.

تأسست فرقة ثاندر في عام 1989 وتُشتهر بأغنيات مثل (ديرتي لوف) و(لو لايف إن هاي بليسز) و(إيه بيتر مان).

وألبوم عودتهم في عام 2015 والذي حمل عنوان (وندر دايز)، كان الأول الذي يدخل في قائمة أفضل عشرة ألبومات في المملكة المتحدة منذ 20 عاما. وظلت ألبوماتهم منذ ذلك الحين داخل تلك الفئة.