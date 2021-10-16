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مسدس "ليغو" يثير ضجة واسعة في ألمانيا

16 - أكتوبر - 2021
قطع الليغو

قطع الليغو

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تسبب مراهق يحمل سلاحًا من نوع “Lego” بحدوث ضجة في لينداو الألمانية.

أرسلت الشرطة العديد من المفارز إلى مطعم كان الشاب يسير بالقرب منه، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لشرطة ولاية بافاريا.

ووقع الحادث أمس في مدينة لينداو الواقعة على جزيرة تحمل نفس الاسم في بودينسي. قالت الشرطة في بيان: “فوجئ ضيف مطعم زونفتسين كثيرًا عندما رأى شابًا يرتدي ملابس مموهة، وعلى ما يبدو، كان يحمل سلاحًا في يديه، وكان يمشي ذهابًا وإيابًا على طول شارع ماكسيميليان. نظرًا لأنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا سلاحا حقيقيًا، تم إرسال دوريات عدة للشرطة، بما في ذلك الشرطة الفيدرالية. واتضح أن المراهق يحمل مسدس من لعبة ليغو”.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن هذه “بندقية” مجمعة من قطع الليغو. لم يعرف ما الذي دفع الشاب للسير في مكان عام بهذا الشكل، لكن الشرطة تقول إنه سيتم تغريمه “وفق قانون العقوبات”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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