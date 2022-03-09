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مسقط رأس جدّته.. ليوناردو دي كابريو يتبرّع بـ 10 ملايين دولار لأوكرانيا

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 4:10 مساءً
ليوناردو دي كابريو مع جدته في افتتاح أحد أفلامه

ليوناردو دي كابريو مع جدته في افتتاح أحد أفلامه

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تبرّع الممثل العالمي “ليوناردو دي كابريو” بمبلغ قدره ١٠ ملايين دولار الى اوكرانيا مكان ولادة جدته عام ١٩١٥.

وتربط الممثل الاميركي علاقة قوية بجدته “هيلين اندنبيركن” والتي كانت ترافقه الى حفلات افتتاح العديد من افلامه.

ووفق معلومات صحافية اعلنت احدى الجمعيات ان الممثل قد تبرع بهذا المبلغ لصالح الاوكرانيين.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان دي كابريو معروف بسخائه وتفاعله مع القضايا الانسانية، وان الوضع في اوكرانيا الى جانب ارتباطه الشخصي بهذا البلد دفعاه الى التبرع بهذا المبلغ المالي.

وقد ولدت جدة الممثل الهوليودي في مدينة اوديسا عام ١٩١٥، قبل ان تهاجر عائلتها الى المانيا بعد سنتين عام ١٩١٧.

وتأسست الجمعية التي اعلنت عن التبرع عام 2000 عبر حكومات كل من تشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا. وتستقبل هذه الدول ملايين اللاجئين الهاربين من الحرب في اوكرانيا.

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