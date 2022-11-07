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مسلسل " الجبل " يجمع احمد السقا وعمرو يوسف في رمضان

منذ ساعة واحدة
احمد السقا وعمرو يوسف

احمد السقا وعمرو يوسف

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تعاقد الفنان أحمد السقا على تقديم مسلسل ” الجبل ” للعرض في سباق دراما رمضان 2023، ويشاركه فى البطولة الفنان عمرو يوسف، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء التصوير في أقرب وقت، لكي يلحق بالسباق الرمضانى المقبل.

يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد السقا الدرامية مسلسل “الاختيار 3 “، وشاركه بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد بدير، محمد رياض، وعبدالعزيز مخيون، وكان من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو يوسف عرض له الفترة الماضية مسلسل ” وعد إبليس”، من تأليف توني جوردن وإخراج كولين توج، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته الأمريكية باولا باتون، عائشة بن أحمد، فتحي عبدالوهاب، مها أبو عوف، محمد إبراهيم يسري، مراد مكرم، مريم الخشت، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، خالد كمال، ومعتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، ورزان مغربى

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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