مسلسل ” بطلوع الروح” أنقذ موسم الدراما في رمضان!

مع إنطلاق شهر رمضان المبارك بدأت المحطات التلفزيونية اللبنانية والعربية بعرض عشرات الأعمال الدرامية المتنوعة، التي يحرص الجمهور العربي على متابعتها في هذا الشهر الفضيل.

وإذا أردنا أن نقيم المسلسلات في كل بلد على حدة، نستطيع أن نقول بأن الدراما اللبنانية ليست على ما يرام، فمع غياب نجوم كبار عن الساحة هذا العام في الدراما العربية المشتركة مثل نادين نسيب نجيم، تيم حسن، قصي خولي، عابد فهد وغيرهم، غابت المنافسة وبقي مسلسل “للموت٢” وحده في هذا الملعب. ورغم الإنتقادات التي تطاله إلا أنه متابع بشكل كبير سواء على قناة ” أم تي في” او منصة ” شاهد”.

وهناك مسلسل مشترك آخر يعرض على محطات عربية وهو ” ظل” بطولة جمال سليمان، يوسف الخال، جسي عبده وعبد المنعم عمايري، لكنه لم يحقق ضجة قوية كما كان متوقعا.

أما إذا تحدثنا عن المسلسلات اللبنانية البحتة مثل ” والتقينا” و” الزمن الضائع” فهما للأسف ضعيفان من كل النواحي الإنتاجية والتمثيلية والإخراجية، مع بعض الاستثناءات التي يتميز بها الممثلون المخضرمون في لبنان ومنهم جهاد الأطرش.

وبالانتقال إلى الدراما السورية، يمكننا أن نقول بأنها عادت إلى المنافسة بعدما غابت الأعمال القيمة لفترة طويلة بسبب الحرب في سوريا. وهذا العام برز مسلسلان هما ” مع وقف التنفيذ” و “كسر عضم” لناحية التمثيل والإخراج والانتاج.

وفي منطقة الخليج، هناك أعمال أثارت جدلا ومنها مسلسل ” من الهرم إلى” لهدى حسين وإنتاج ” ايغل فيلمز” بسبب بعض الشخصيات التي استفزت الناس، ومنها شخصية المرأة المصرية التي تعمل راقصة وتدخل حياة عائلة لتدمرها.

وفي نفس الإطار، تبقى الدراما المصرية هي الأكثر غزارة في الإنتاج، ورغم وفرة الأعمال إلا أن هذا الموسم يبدو باهتا ولم يحقق أي عمل ” فرقعة” كما كان يحصل في السابق، ومثلا مسلسل ” أمل فاتن حربي” لنيللي كريم وتأليف الكاتب المثير للجدل في أولى تجاربه الدرامية ابراهيم عيسى، استطاع أن يشغل الرأي العام بسبب الآراء الدينية للكاتب التي تصطدم كثيرا مع آراء رجال الدين. وقد تميزت نيللي كريم بأدائها المحترف ومعها برز الممثل شريف سلامة في دور وضعه على سكة النجومية.

وأيضا توجد بعض المسلسلات التي تلقى قبولا عند المشاهدين ومنها ” الأختيار٣” ” ” راجعين يا هوى” “جزيرة غمام” ” المداح٢” ” توبة” الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر. لكنّ المفاجأة كانت بإخفاق النجم محمد رمضان بتحقيق أي نجاح يذكر بمسلسله ” المشوار” الذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانبه دينا الشربيني، وقد تألقا بتمثيل مميز، لكنّ المخرج محمد ياسين المتفرد بصورته الفنية لم يستطع أن ينقذ العمل لأن السيناريو ضعيف وفارغ من الأحداث المهمة وهذا ما بدا واضحا من إنتقادات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

إنما مع بلوغنا نصف شهر رمضان دخل مسلسل ” بطلوع الروح” حلبة المنافسة فسيطر على الأجواء، ومن الحلقة الأولى تمكنت النجمة منة شلبي مع المخرجة كاملة أبو ذكري من تقديم عمل فني متقن من كل النواحي وهذا الأمر جعل رئيس المنتجين العرب ابراهيم أبو ذكري يشيد بالمنتج صادق صباح على تقديمه هذا المسلسل مع مخرجة تملك أدواتها وتبهر المشاهدين والوسط الفني دائما وبذلك يكون مسلسل ” بطلوع الروح” قد محى البهتان الذي أصاب الدراما الرمضانية هذا العام وأنقذ الموسم.