مسلسل رعب جديد يتربع على عرش نتفليكس

تصدر الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things “سترانجر ثينجز” قائمة الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس فور طرحه.

ووفقاً لموقع “دين أوف جيك”، تمكّن مسلسل الرعب الجديد Resident Evil “ريزدنت إيفل” من إزاحة الوحش “سترانجر ثينجز” من مركزه الأول في قائمة الأعلى مشاهدة في نتفليكس أخيرًا.

وحقق الموسم الرابع من “سترانجر ثينجز”، مشاهدات كبيرة على منصة البث الإلكتروني، بسبب تفاصيله المتشعبة.

وشهد الموسم الرابع غوصاً عميقاً في ماضي شخصية إيلفن، بالإضافة إلى حياتها بعد هوكينز، وسعي هوبر للهروب من خاطفيه السوفيت؛ بينما ماكس تحاول التعامل مع وفاة شقيقها بيلي في الموسم 3، وأخيراً سلسلة جديدة من جرائم قتل المراهقين التي ارتكبها الشرير الأكثر فظاعة حتى الآن، فيكنا.

وينتهي الموسم الرابع نهاية غير متوقعة تمهد لموسم خامس سوف ينتظره عشاق السلسلة بتلهف واضح، ولكن من المتوقع أن يصدر الجزء الخامس في 2023 أو 2024.

وظل الموسم الرابع في الأسابيع القليلة الماضية مسيطراً على قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية على نتفليكس، حيث احتل المركز الأول منذ طرح آخر حلقتين.

وانتزع مسلسل Resident Evil الجديد المكون من 8 حلقات الصدارة بعد طرحه في يوليو/تموز الحالي، وهو الآن البرنامج التلفزيوني الأول على نتفليكس في الولايات المتحدة.

ويتناول المسلسل الجديد سلسلة ألعاب الرعب الكلاسيكية في لعبة الفيديو، الشرير ألبرت ويسكر (لانس ريديك) وابنيه جايد وبيلي أثناء انتقالهم إلى مدينة الراكون الجديدة التي تمولها شركة Umbrella، حيث تجري تجارب سرية يمكن أن تغير العالم.