مسلسل لعبة الحبار يتفوق على “صراع العروش”

تخطى نجاح المسلسل الكوري الجنوبي الشهير “لعبة الحبار”، الذي أنتجته وعرضته منصة “Netflix”، المسلسل الشهير “صراع العروش” من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب.

ووصل عدد مشاهدات مقاطع “لعبة الحبار” حوالي 17 مليار مشاهدة، في الوقت نفسه بلغ عدد الإعجابات أو التعليقات على مقاطع الفيديو ذات الصلة 533 مليونًا.

في الوقت نفسه، حصدت مقاطع مسلسل “صراع العروش” خلال عشر سنوات 16.9 مليار مشاهدة، و233 مليون تعليق وردود تركت تحت الفيديو، بحسب ما ذكر موقع ” scooptrade”.

وأكد مدير الإنتاج هوانغ دونغ هيوك تجديده عقد المسلسل للموسم الثاني، وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشروط والأحكام الدقيقة للمشروع.

وقدرت صحيفة “بلومبرغ” أرباح “Netflix” من المسلسل حوالي 900 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع تكلفة إنتاج المسلسل التي بلغت 21.4 مليون دولار فقط.

بدأ عرض المسلسل في 17 سبتمبر/أيلول وقد تجاوز بالفعل عتبة 111 مليون مشاهدة على المنصة، ليصبح المسلسل الأكثر مشاهدة في التاريخ.