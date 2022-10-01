مسلسل للموت... ماغي بو غصن تفجر مفاجأة

أكدت الممثلة اللبنانية، ماغي بوغصن، أن الجزء الثالث اقوى من الجزء الثاني ومختلف عن الجزئين، فهو ليس امتدادًا للقصة، كاشفة ‏عن دخول شخصيات جديدة وقصة جديدة، ليرى المشاهد تطورات الشخصيات بعد عام او عامين او ثلاثة‎.‎

واشارت ماغي، في لقائها مع الزميلة ندى عقيقي ضمن برنماج “تراندينغ”، ان طبيعة شخصيَتَي “سحر وريم” لا تستسلمان للحياة ‏بسهولة وعندما تقرران حل مشاكلهما التي تُفرض عليهما بشكل مفاجئ، فتأخذهما الظروف الى اماكن عديدة مختلفة‎.‎

كما كشفت ماغي بوغصن انها لا تجيد السباحة تحت الماء فهي تنزعج كثيرًا من هذا الموضوع وعندما كشف لها المخرج فيليب اسمر ‏انها ستسبح تحت الماء في المشهد شعرت بخوف لكن وبسبب اعجابها بالفكرة التي وضعها المخرج ارادت ان لا يتم تغييرها فتعلمت ‏السباحة تحت الماء في حوض السباحة بيوم واحد وصورت المشهد للاعلان الدعائي للمسلسل، لافتة انه اثناء تصوير المشهد كان موج ‏البحر عاليًا جدًا‎.‎

وأكدت ماغي ان حماسها وشغفها بالتمثيل يعتبران حافزًا مهمًا لها لأخذها الى أماكن متطرفة جدًا. الجزء الثالث فيه تشويق وهناك ‏مشاهد مغرمة بها بحسب ما كشفت‎.‎

وردًا على سؤال هل ستعيش “سحر” قصة حب جديدة في هذا الموسم بعد موت حب حياتها “امير” (بديع أبو شقرا) في الجزء الثاني؟ ‏قالت ماغي “ممكن”، رافضة الغوص بالتفاصيل‎.‎

ولفتت أن “أمير” لم يمت بخيالها فهو لا يزال ينتبه عليها وتتحدث إليه ويحرسها وتحبه وستراه بخيالها‎.‎

وكم ستفتقد باسم مغنية في هذا الموسم؟ ردّت ماغي بشكل حاسم “ممكن ما استفئدلو او الجمهور ما يستفئدلو”، حيث تركت بجوابها ‏الشك والتساؤلات حول عودة “عمر” بالموسم الثالث‎ .‎