مسلسل للموت... ماغي بو غصن تفجر مفاجأة

أكدت الممثلة اللبنانية، ماغي بوغصن، أن الجزء الثالث اقوى من الجزء الثاني ومختلف عن الجزئين، فهو ليس امتدادًا للقصة، كاشفة عن دخول شخصيات جديدة وقصة جديدة، ليرى المشاهد تطورات الشخصيات بعد عام او عامين او ثلاثة.
واشارت ماغي، في لقائها مع الزميلة ندى عقيقي ضمن برنماج “تراندينغ”، ان طبيعة شخصيَتَي “سحر وريم” لا تستسلمان للحياة بسهولة وعندما تقرران حل مشاكلهما التي تُفرض عليهما بشكل مفاجئ، فتأخذهما الظروف الى اماكن عديدة مختلفة.
كما كشفت ماغي بوغصن انها لا تجيد السباحة تحت الماء فهي تنزعج كثيرًا من هذا الموضوع وعندما كشف لها المخرج فيليب اسمر انها ستسبح تحت الماء في المشهد شعرت بخوف لكن وبسبب اعجابها بالفكرة التي وضعها المخرج ارادت ان لا يتم تغييرها فتعلمت السباحة تحت الماء في حوض السباحة بيوم واحد وصورت المشهد للاعلان الدعائي للمسلسل، لافتة انه اثناء تصوير المشهد كان موج البحر عاليًا جدًا.
وأكدت ماغي ان حماسها وشغفها بالتمثيل يعتبران حافزًا مهمًا لها لأخذها الى أماكن متطرفة جدًا. الجزء الثالث فيه تشويق وهناك مشاهد مغرمة بها بحسب ما كشفت.
وردًا على سؤال هل ستعيش “سحر” قصة حب جديدة في هذا الموسم بعد موت حب حياتها “امير” (بديع أبو شقرا) في الجزء الثاني؟ قالت ماغي “ممكن”، رافضة الغوص بالتفاصيل.
ولفتت أن “أمير” لم يمت بخيالها فهو لا يزال ينتبه عليها وتتحدث إليه ويحرسها وتحبه وستراه بخيالها.
وكم ستفتقد باسم مغنية في هذا الموسم؟ ردّت ماغي بشكل حاسم “ممكن ما استفئدلو او الجمهور ما يستفئدلو”، حيث تركت بجوابها الشك والتساؤلات حول عودة “عمر” بالموسم الثالث .