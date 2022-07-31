مسلسل للموت 3... قريباً؟

بعد تساؤلات كثيرة حول الأمر خصوصاً أنّ نهاية الجزء الثاني دلت على نهاية قصة ”سحر“ و“ريم“، أعلنت شركة الصباح نيتها تصوير جزء ثالث من مسلسل “للوت”.

ونشرت الممثلتان ماغي بو غصن ودانييلا رحمة الإعلان التشويقي للجزء الثالث، حيث تبين أنهما لا تزالان على قيد الحياة، ما زاد من منسوب التشويق لدى الجمهور.

وسيعرض الجزء الجديد من المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

وكانت رأت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أن مسلسل “للموت٢” تخطت أصداؤه حدود الوطن العربي ووصلت إلى العالمية بحيث احتل المرتبة الأولى وتصدّر “الترند” وتابعه الجمهور مترجماً في العديد من دول العالم، وهو ما لم يشهده أي مسلسل لبناني أو عربي مشترك، خاصة بوجود الممثل محمد الأحمد في العمل.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك جزء ثالث من “للموت”، أجابت ماغي بو غصن بحسم: “لأ … لهلأ لأ”، مؤكدة أن فريق العمل لم يناقش الفكرة حتى اللحظة.