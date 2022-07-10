الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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مسنة تعبر اميركا من الشمال الى الجنوب على دراجة

منذ ساعة واحدة
الفائزة بدخولها موسوعة غينيس لينيا سالفو وتبلغ من العمر 72 عاماً

الفائزة بدخولها موسوعة غينيس لينيا سالفو وتبلغ من العمر 72 عاماً

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دخلت سيدة تبلغ من العمر 72 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أكبر شخص سناً يعبر أمريكا بالدراجة (من الشمال إلى الجنوب) عندما أكملت رحلتها التي تبلغ 2083 ميلاً في 43 يوماً.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن لينيا سالفو كانت تبلغ من العمر 72 عاماً و 27 يوماً، عندما أكملت رحلتها في سان يسيدرو، كاليفورنيا، بعد 43 يوماً من بدء رحلتها.

وكانت رحلة سالفو على طول ساحل المحيط الهادئ جزءاً فقط من مشروعها الأكبر لإنشاء صورة GPS لإشارة السلام عبر الولايات المتحدة وكندا.

وحصدت الدراج سابقاً الرقم القياسي لأكبر شخص سناً لعبور أمريكا بالدراجة عندما ركبت من أوشنسايد، كاليفورنيا، إلى بيثاني بيتش، ديل، في سن 67 عاماً في عام 2016.

كما حصلت على الرقم القياسي لأكبر شخص سناً لعبوره كندا بالدراجة عندما سارت عبر البلاد في سن 68 عاماً و 340 يوماً في عام 2018.

وقالت سالفو لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: “بما أن سجلاتي مرتبطة بالعمر وليست مرتبطة بالسرعة، فلا داعي للسير بسرعة، لذا لا أعاني من سرعة الإرهاق التي يعاني منها راكبو الدراجات”، مضيفة أن مشروع علامة السلام الخاص بها مخصص لأخيها جون توماس ويست، الذي توفي عن عمر يناهز 28 عاماً عندما تحطمت طائرته في لاوس.

وأكدت سالفو إنها تأمل في أن تكسب علامة السلام الخاصة بها في النهاية الرقم القياسي لأكبر رسم GPS بالدراجة (فردي).

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