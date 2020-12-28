مسنة روسية عمرها 101 عاما تقهر كورونا

تمكنت المسنة الروسية مريم نادرشينا التي تجاوز عمرها الـ100 عام من قهر فيروس كورونا المستجد في أيام قليلة .

وغادرتنادرشينا التي تبلغ من العمر 101 عام مستشفى في جمهورية تتارستان الروسية بعد شفائها من كورونا، حسبما كشف رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف.

وأورد رئيس جمهورية تتارستان الروسية، عبر صفحته على “إنستجرام”، الأحد، أن مريم نادرشينا غادرت المستشفى الرئيسي الخاص بالأمراض المعدية الواقع في مدينة قازان، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ 101، حسب وكالة “R.T”.

وشكر مينيخانوف أطباء المستشفى على عملهم وهنأ مريم بشفائها من المرض.

فيما ذكرت وزارة الصحة في تتارستان أن المعمرة قضت في المستشفى 8 أيام لتكمل علاجها في منزلها.

وانطلقت في روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح “سبوتنيك V” الروسي، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

سمحت السلطات في روسيا باستخدام لقاح “سبوتنيك في”، الذي طوره علماؤها ضد فيروس كورونا، مع الأشخاص فوق سن الستين.

وقال وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، إن حملة التطعيم سوف تشمل جميع الأشخاص فوق سن الثامنة عشرة.

وكان الأشخاص فوق سن الستين قد استثنوا في البداية لأن فحص اللقاح على هذه الفئة العمرية قد جرى بشكل منفصل.

وجاء الإعلان في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات في روسيا ثلاثة ملايين إصابة للمرة الأولى يوم السبت بعد تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة و576 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ويستخدم اللقاح الروسي سلالات معدّلة من فيروس يسبب عادة نزلات البرد المألوفة لتحفيز استجابة المناعة.