مشهد ساخن سبب طلاق معالي زايد.. اليكم القصة

معالي صاغ عبدالله المنياوي الشهيرة بـ معالي زايد وسبب تسميتها معالي صاغ أن والدها كان يعمل صاغ في الجيش أي رائد، بعد ولادتها أرسل أحد المجندين الى السجل المدني من اجل تسجيل شهادة الميلاد فأخبر هذا المجند موظف السجل المدني أن يسجل المولودة باسم معالي صاغ عبدالله المنياوي.

الفنانة مواليد 5 نوفمبر 1953 وحاصلة علي بكالوريوس فنون جميلة.،تعتبر من عائلة مليئة بالفنانين فهي ابنة الفنانة “امال زايد” وخالتها الفنانة “جمالات زايد” وخالها السيناريست “محسن زايد” وهو احد أزواج الفنانة “سوسن بدر” وابن خالة الفنانة معالي زايد هو الفنان الكبير “هاني شاكر”.

كان أول الأفلام التي شاركت فيها وهي بعمر الـ 21 وكان فيلم “وضاع العمر ياولدي” من بطولة الفنان محمود عبدالعزيز واخراج رأفت الميهي.

تزوجت معالي زايد مرتان، زوجها الأول كان يعمل مهندسا وقد استمر هذا الزواج قرب الثلاث سنوات ثم حدث الانفصال.

كان زواجها الثاني من طبيب قد تعرفت عليه أثناء خضوعها لعملية جراحية، وأثناء تمثيلها لفيلم ابو الدهب مع أحمد زكي وممدوح موافي وفي احد المشاهد الساخنة اللتي بين معالي زايد وممدوح وافي جاء زوجها الطبيب بغرض الزيارة لها في الاستوديو فوجدها في أحضان ممدوح وافي في أحد مشاهد الفيلم فاصطحبها الى البيت وحدث بينهم شجار كبير وقام بعدها بحلق شعر رأسها تماما و انصرف وبعث اليها بعدها بورقة الطلاق.

ويقال ان طاقم الفيلم انتظروا ستة أشهر حتى ينمو شعرها مرة اخرى لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم وعندما تأخر نمو الشعر اضطرت لاستخدام بباروكة شعر لكي تستطيع اكمال الفيلم.

المزرعة هي مصدر الرزق

على الجانب الآخر ومع ابتعاد معالي زايد عن الأضواء، كانت “المزرعة” هي مصدر رزقها حسبما أكدت هالة التي تسكن إلى جوارها، حيث كانت تقوم بتربية المواشي، ولكنها في الفترة الأخيرة شعرت برغبة في بيع المزرعة.

أما عن ابتعادها عن التمثيل، فقد أوضحت هالة أن الأمر يحدث مع كامل جيلها وليس مع معالي فقط، خاصة وأنها مرحلة لابد أن تقبل فيها أن يكون هناك جيل جديد يظهر، وعليك إما أن تتقبل الأمر أو تعتزل كما فعل البعض، ولكن الأمر كان صعبا على معالي زايد ولم تتقبله، خاصة وأن هناك تعاملا من قبل البعض مع كبار النجوم بـ “احتقار” حسب وصف هالة صدقي.

مشيرة إلى أنها رفضت دورا في مسلسل “سجن النساء” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وكان آخر ظهور لها من خلال مسلسل “موجة حارة” في رمضان قبل الماضي.

وفاة معالي زايد

قبل وفاتها شعرت بآلام في صدرها فأتصلت بالفنانة هالة صدقي التي اصطحبتها لأحد المستشفيات وهناك اخبرها الطبيب انها مصابة بسرطان في الصدر وان حالتها متأخره جدا وبالفعل توفت يوم 10 نوفمبر 2014 عن عمر 61 عاما.