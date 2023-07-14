مشهد غريب.. زوجة ملياردير تشتكي من سعر قهوة بـ 4 دولارات

في معلومات “صادمة” عن زوجة الملياردير وارن بافيت، تداولت الصحف الأجنبيّة أنّ “أن أستريد اشتكت من سعر قهوة بقيمة 4 دولارات أثناء تواجدها في مخيم “صن فالي” الصيفي للأثرياء والمشاهير يوم الخميس.

وفي مشهد غريب، تذمّرت أستريد بافيت بشأن المبلغ الذي يتعيّن عليها دفعه مقابل مشروبها الصباحي، على الرغم من أنّ زوجها رئيس مجلس “إدارو بيركشاير هاثاواي” الملياردير وارن بافيت والبالغ من العمر 92 عامًا تبلغ ثروته أكثر من 115 مليار دولار.

هذا وتزوجت أستريد من الملياردير في عام 2006 عندما كانت تبلغ من العمر 60 عامًا وكان يبلغ من العمر 73 عامًا، ويعيشان في منزل متواضع في أوماها، نبراسكا، دفع بافيت 31000 دولار مقابله في عام 1958، بحسب تقرير لـ”ديلي ميل”.

ورصدت عدسات المصورين الملياردير الأميركي وارن بافيت، الأربعاء، أثناء توجهه إلى اجتماع أطلق عليه “المخيم الصيفي لأصحاب المليارات” في ولاية أيداهو، بشمال غربي الولايات المتحدة.

وكان وارن بافيت متوجهًا إلى الاجتماع على متن مركبة صغيرة مثل تلك التي تستخدم في ملاعب الغولف، ويرتدي سترة حمراء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بافيت انضم إلى “عدد كبير من أباطرة التكنولوجيا والإعلام” الذين يشاركون في مؤتمر وادي الشمس بولاية أيداهو.

وكانت طائرات خاصة قد توافدت تباعًا إلى وادي الشمس، حيث كانت تقل على متنها عددًا من أبرز أصحاب المليارات حول العالم والرؤساء التنفيذيين في الشركات العملاقة.

ومن بين هؤلاء: الرئيس التنفيذي لشركة “ديزني” بوب إيغر، والرئيس التنفيذي لشركة “أبل” تيم كوك، ومؤسس شركة “أوبن أي” المسؤولة عن روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” سام ألتمان.

ومما يزيد الغموض حول هذا الحدث هو أنه يتم خلف الأبواب المغلقة، ويمنع الصحافيون من تغطية وقائعه. وذكرت تقارير أنّه من المتوقع أن تهيمن ملفات عدة على الحدث هذا العام، منها الذكاء الاصطناعي، وخدمات تدفق البيانات.

كما تشير التقارير الإعلامية إلى أنّ زوجة الملياردير بافيت وعند رؤيتها قائمة المشروبات صرخت “انظر إلى تلك الأسعار”.