مشهد غير مألوف.. أنثى حبار تحمل بيوضها "كعقد من اللؤلؤ"

تمكنت عدسة كاميرا بحثية من رصد لقطات نادرة جدا، وغير مألوفة على الإطلاق، لأنثى حبار تحمل بين ذراعيها سلسلة هلامية من بيض تشبه عقدا من اللؤلؤ اللامع في أعماق المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا.

اكتشف باحثون من معهد أبحاث الأحياء المائية (MBARI) بخليج مونتيري مؤخرا حبار من أعماق البحار، وهو نوع غير معروف في جنس (Bathyteuthis) على بعد حوالي 56 ميلا (90 كيلومترا) قبالة ساحل كاليفورنيا على عمق 4560 قدما (1390 مترا).

واستخدم الفريق العلمي مركبة تعمل عن بعد (ROV) لالتقاط لقطات عالية الدقة للحبار ونسلها الذي لا يزال في طور النمو والذي حملته على شكل عقد من اللؤلؤ، مما سمح للباحثين بفحصها.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “livescience” العلمية، فإنه من غير المعتاد أن تُرى إناث الحبار وهي تحمل بيوضها معها، حيث يُعرف هذا السلوك باسم الحضنة.

كتب الباحثون في بيان: “تتكاثر معظم أنواع الحبار عن طريق وضع أكياس البيض في قاع البحر أو إطلاق البيض في كتلة هلامية تنجرف في المياه المفتوحة”.

ونوه الباحثون إلى أنه في بعض الأحيان فإن “تلك الأمهات الراعيات يحملن البيض حتى يفقس لتحسين فرص أطفالهن في البقاء على قيد الحياة”.

لكن من المحتمل أيضا أن يكون حمل البيض مكلفا جدا بالنسبة للأم ويزيد من خطر كونها قد تتحول إلى فريسة ويفقدها حياتها، وهذا هو السبب في أنه من غير المألوف رؤية هذا السلوك.