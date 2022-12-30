مشهد مؤثّر.. آخر صورة لبيليه قبل لحظات من وفاته

شاركت كيلي ناسيمنتو، إبنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، صورة التقطت لوالدها قبل لحظات من وفاته عن عمر ناهز 82 عامًا.

كان بيليه يرقد في مستشفى ألبرت أنشتاين في ساو باولو حيث كان يعالج من مرض السرطان منذ شهر.

ونشرت كيلي ناسيمنتو على حسابها في موقع “إنستغرام”، آخر صورة لوالدها قبل لحظات من وفاته، حيث يظهر الأسطورة في سرير المستشفى، بينما يمسك أفراد من عائلته بيده.

وعلّقت كيلي ناسيمنتو على الصورة “نشكرك. نحبك بلا حدود. أرقد بسلام”.

كان بيليه قد تم تشخيصه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى اليوم.

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر “الجوهرة السوداء” اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

واختير بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.