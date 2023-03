مشهد مروّع.. نفوق ملايين الأسماك في أحد أنهار أستراليا

أدّت ملايين الأسماك النافقة المتحلّلة إلى انسداد جزء كبير من أحد الأنهار في منطقة نائية في جنوب شرقي أستراليا تعرّضت لموجة حر شديدة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أنّ “ملايين” الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018.

فيما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر.

وقال غرايم مكراب المقيم في مينيندي لوكالة فرانس برس إنّ المشهد “مروع”، مشيرًا إلى أن “ثمة أسماك نافقة على مرمى البصر”، معربًا عن تخوفه من عواقب بيئية وخيمة.

From the sky: Millions of dead fish at Menindee. So sad. pic.twitter.com/DUljc6Wkxi

— BillOrmonde (@BillOrmonde_2) March 17, 2023