"مش عارف أعيش بعد أمي".. وفاة ممثل مصريّ شاب إثر أزمة قلبيّة

بعد حزن شديد عاشه منذ 7 أشهر على وفاة والدته، توفي اليوم الإثنين، الفنان المصري الشاب أحمد قنديل، عن عمر ناهز الـ36 عامًا، إثر أزمة قلبيّة مفاجئة، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

فيما سارع زملاء الممثل الشاب إلى نعيه عبر حساباتهم في شبكات التواصل.

فقد عبّر الراحل عن حزنه على رحيل والدته في الكثير من منشوراته عبر فيسبوك، وكان آخر ما كتبه: “هو عيب لو أنا قلت مش عارف أعيش من بعد أمي؟.. والله العظيم أنا ما عارف، حياتي كلها تغيرت، خنقة وعصبية وتفكير كثير”.

وأضاف: “ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبرني على فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله”.

من جهته، أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، أنّ سبب الوفاة أزمة قلبية. فيما أقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر.

يشار إلى أن قنديل شارك في مسلسل “الاختيار 2″، وأدى دور “إسلام مشهور” أحد ضحايا العمليات الإرهابية.