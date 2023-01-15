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مصالحة بين هاري والعائلة الملكية قبل تتويج الملك تشارلز؟

منذ 35 دقيقة
الأمير هاري وولي العهد البريطاني الأمير وليام

الأمير هاري وولي العهد البريطاني الأمير وليام

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بعد الضجة الذي أثارها كتاب الأمير هاري “سبير” (الاحتياطي)، الذي أصبح الأكثر مبيعاً لكتاب غير روائي، نسبت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى مصدر ملكي مطلع قوله إن اجتماع مصالحة سيعقد في الأشهر المقبلة، قبل تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 أيار.

وأفاد المصدر أن هذه الخطوة محتملة، ولا تزال الخلافات قابلة للإصلاح إلا أن الوضع يتطلب مرونة من الجهتين، متحدثاً عن الحاجة إلى وجود الأمير هاري في غرفة مع الملك تشارلز والأمير وليام، وفردين آخرين من العائلة، وأشخاص يثق بهم، كي لا يعتقد أنه يتعرض لمكمن.

وتحدث المصدر عن ضرورة اعتراف الجهتين بأخطائهما، والقول للأمير هاري: “نحن نفهم آلامك”، مشيراً إلى أن الملك يمكنه أن يقوم بذلك”.

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