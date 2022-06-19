مصرع اثنين من أبطال مسلسل The Chosen One في حادث أثناء التصوير

تعرض طاقم تصوير أحد مسلسلات شبكة “نتفليكس” الأمريكية لحادث تصادم، أسفر عن مقتل ممثلين، ‏وإصابة 6 أفراد.‏

وتحطمت الشاحنة التي كانت تقل طاقم عمل مسلسل “The Chosen One” في المكسيك، وفقا صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث وقع، يوم الخميس الماضي، وقالت إن الشاحنة انقلبت بعد أن خرجت عن الطريق في منطقة صحراوية.

وأعلنت وزارة الثقافة في باجا بكاليفورنيا، يوم الجمعة، أن رايموندو غاردونيو كروز، وخوان فرانسيسكو غونزاليس أغيلار، توفيا إثر الحادث.

من جانبه، أفاد موقع ديدلاين أن شركة Redrum، وهي الشركة التي تدير التصوير، أصدرت قرارًا بإيقاف تصوير المسلسل مؤقتًا.

وأفاد الموقع أيضًا أن الحادث وقع عندما كان الضحايا في طريقهم إلى المطار يوم 16 يونيو، مشيرًا إلى أن أعضاء فريق العمل المصابين في حالة مستقرة.

مسلسل “The Chosen One” على نتفليكس مستوحى من سلسلة الكتاب الهزلي لمارك ميلار وبيتر جروس، وتدور قصته حول صبي يبلغ من العمر 12 عامًا يعتقد أنه عائد ومقدر لإنقاذ البشرية”.

وقررت “ريدرم”، وهي شركة الإنتاج المستقلة التي تقف وراء المسلسل تعليق تصويره مؤقتا، وذلك احتراما لضحايا الحادث.