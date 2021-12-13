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مصري يقتل زوجته ويلقي بنفسه من الطابق الـ12

13 - ديسمبر - 2021
شارع في مصر

شارع في مصر

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قام مهندس مصري بقتل زوجته (37 عاما) وإلقاء نفسه من الدور الـ 12 في مدينة بدر المصرية، وفق ما كشفته التحقيقات والتحريات.

وأوضحت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن المهندس لا يعمل ويبلغ من العمر 37 عاما وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من الإدمان، ولديه 3 أطفال من زوجته.

ولفتت التحريات إلى أنه بعد سؤال شقيق الزوجة المتوفاة عن معلوماته حول الجاني، أوضح أنه جرى في وقت سابق حجز زوج شقيقته بإحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان، وأنه مهندس بدون عمل.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام مهندس، مقيم بمدينة بدر أول شبرا، بالتعدي على زوجته ربة منزل بالضرب بسلاح أبيض (سكين) محدثا إصابات متفرقة بجسدها أدت لوفاتها على الفور، وألقى بنفسه من مسكنه بالطابق الـ12.

هذا وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إلقاء المتهم بنفسه من الدور الـ12 بعد قتل زوجته، ووفاته.

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