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مصر.. إحالة أوراق المتهمين باغتصاب سيدة في المقابر أمام زوجها إلى المفتي

منذ 32 دقيقة
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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بعد الجريمة المروعة التي شهدت من احدى مقابر مصر مسرحاً لها، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق المتهمين باغتصاب سيدة أمام زوجها إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وكانت مدينة الإسماعيلية قد شهدت جريمة بشعة، حيث أقدم مسجل خطر بمعاونة 3 من أصدقائه على اغتصاب سيدة داخل المقابر تحت تهديد السلاح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، “حيث توصلت تحريات فريق البحث إلى أن المجنى عليها (25 عاما) وزوجها (27 عاما) يعملان فى تجارة الكرتون والمخلفات عن طريق تجميعها، وأنه يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته إلى مقابر الإسماعيلية للبحث عن تروسيكل ملك الزوج الذي اختفى فجأة أثناء عملهما في تجميع المخلفات والكرتون، وأثناء بحثهما عن التروسيكل داخل المقابر فوجئوا بـ4 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما”.

وقام 3 منهم بشل حركة الزوج والتعدى عليه، بينما قام المتهم الرابع باغتصاب الزوجة أمام زوجها.

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