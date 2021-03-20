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مصر.. إحالة مخرج بث صلاة الجمعة للتحقيق بسبب “خطأ إملائي”

منذ 11 دقيقة
مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون في مصر

مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون في مصر

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أعلنت السلطات المصرية، عن إحالة مخرج بث صلاة الجمعة محمد القاضي إلى التحقيق، وذلك بسبب خطأ إملائي ظهر على شاشة التلفزيون المصري.

رئيسة قطاع التلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام ” نائلة فاروق” قالت: إنه “جرى التحفظ على شريط فيديو صلاة الجمعة بالكامل والذي حمل الخطأ الإملائي حتى يتم الانتهاء من التحقيقات من خلال الشؤون القانونية”.

وجاء قرار بعد خطأ لغوي وقع فيه المخرج والتنفيذ بكتابة اسم مسجد الإذاعة والتليفزيون بشكل خطأ الامر الذي تسبب في حالة من التهكم والسخرية بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

رواد صفحات التواصل الاجتماعي تداولوا صورة من شاشة التليفزيون مكتوب عليها اسم “الإذاعة” بطريقة لغوية خاطئة ما أثار عاصفة من السخرية قررت بعدها رئيس التليفزيون إحالة الأمر للتحقيق، اذ استمر تواجد الخطأ طوال فترة الصلاة ولم يتم تدارك الأمر

وكلفت رئيس التليفزيون عبدالعزيز عمران رئيس البرامج الدينية بكتابة مذكرة بالواقعة لفتح التحقيق رسميا اعتبارا من الأحد القادم لفريق عمل نقل الصلاة اليوم.

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