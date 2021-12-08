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مصر.. العثور على الكنز الأكبر في الـ10 السنوات المقبلة

8 - ديسمبر - 2021
العاصمة المصرية - القاهرة

العاصمة المصرية - القاهرة

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كشفت شركة تعدين، اليوم الأربعاء، عن ظهور كنز جديد في مصر، الذي يعتبر الأكبر في العشر السنوات المقبلة.

وقالت شركة “سنتامين” للتعدين المدرجة في بورصة لندن، إن مراجعة لمنجم السكري، المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في 10 سنوات.

والأسبوع الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، إن منجم السكري المصري مصنف ضمن أفضل 20 منجما على مستوى العالم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه خلال أشهر قليلة سيتم الإعلان عن مناجم ذهب جديدة، لافتا إلى أن مناجم الذهب التي اكتشفها المصريون القدماء ما زالت تعمل إلى الآن.

يذكر أنه في تموز الماضي، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية 4 عقود للبحث عن الذهب مع أكبر الشركات المنتجة للمعدن الأصفر في العالم، في 19 قطاعا في الصحراء الشرقية المصرية.

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