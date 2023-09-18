مصر ترشح فيلم "فوي! فوي! فوي!" للمنافسة على جائزة الأوسكار

أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر الاثنين ترشيح فيلم (فوي! فوي! فوي!) للمخرج عمر هلال للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين لجوائز الأوسكار.

الفيلم بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه الدسوقي وأمجد الحجار وبسنت شوقي وحجاج عبد العظيم وحنان يوسف ولبنى ونس. وبدأ عرضه في دور السينما الأسبوع الماضي.

وقالت النقابة في بيان إن الفيلم نال غالبية أصوات لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار والمشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين.

وصوت أعضاء اللجنة على قائمة قصيرة ضمت خمسة أفلام هي (وش في وش) إخراج وليد الحلفاوي و(19 ب) إخراج أحمد عبد الله السيد و(بيت الروبي) إخراج بيتر ميمي و(الباب الأخضر) إخراج رؤوف عبد العزيز إضافة للفيلم المرشح.

وكانت مصر قد أحجمت في العام الماضي عن ترشيح أي فيلم للمسابقة المخصصة للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير الإنجليزية.

ومن المنتظر إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على الجائزة في ديسمبر\كانون الأول قبل إعلان القائمة القصيرة في يناير كانون الثاني.

ويقام حفل الأوسكار في العاشر من مارس\آذار 2024 بمدينة لوس انجليس الأمريكية.